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        Yörükler Ortaokulu Yıldız Kız Takımı ragbide Türkiye Şampiyonu oldu

        Çorum'da gerçekleşen Okul Sporları Yıldızlar Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda 19 Mayıs ilçesindeki Yörükler Ortaokulu birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 13:38 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:38
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        Yörükler Ortaokulu Yıldız Kız Takımı ragbide Türkiye Şampiyonu oldu
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        Çorum'da gerçekleşen Okul Sporları Yıldızlar Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda 19 Mayıs ilçesindeki Yörükler Ortaokulu birinci oldu.

        19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Çorum'da 8-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Türkiye Şampiyonu olan Yörükler Ortaokulu Yıldız Kız Takımı'nı tebrik etti.

        Topaloğlu, "Yörükler Ortaokulu idarecilerimizi ve şampiyon kızlarımızı tebrik ediyorum. 19 Mayıs ilçemiz sporun her branşında başarılar elde etmektedir. Bizler de elimizden geldiğince spora ve sporculara destek olarak ilçemizin sporda başarılarının devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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