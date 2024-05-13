19 Mayıs ilçesinde Salep Festivali gerçekleştirildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan özel izinle 2016 yılında ekimine başlanan ve her yıl üretim alanı büyüyen salebin tanıtılması amacıyla Salep Festivali gerçekleştirildi.

19 Mayıs Kaymakamlığı, 19 Mayıs Belediyesi, Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) ve Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen festival üç gün sürdü. 15 Temmuz Millet Meydanı ve örnek tarlalarda gerçekleştirilen festivalde 19 Mayıs salebi ikramları gerçekleştirildi.

Kaymakam İbrahim Civelek, "Salep 19 Mayıs ilçemizin en önemli marka ürünlerinden birisi. İlk tescilli üretim alanları da ilçemizde kuruldu. Biz salebin sadece içecek ve dondurma sektörünün dışında gıda ürünlerinde kullanılabilmesi amacıyla çalışma başlattık. Alanında uzman hocalarımızla görüşerek salebin ana yemeklerde, çorbalarda, tatlılarda kullanılabilmesi için menüler ve tarifler oluşturduk. İnşallah OMYEGDER aracılığıyla bu çalışmayı kitap haline de getireceğiz."dedi.