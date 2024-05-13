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        19 Mayıs ilçesinde Salep Festivali gerçekleştirildi

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan özel izinle 2016 yılında ekimine başlanan ve her yıl üretim alanı büyüyen salebin tanıtılması amacıyla Salep Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 13:54 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:54
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        19 Mayıs ilçesinde Salep Festivali gerçekleştirildi
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan özel izinle 2016 yılında ekimine başlanan ve her yıl üretim alanı büyüyen salebin tanıtılması amacıyla Salep Festivali gerçekleştirildi.

        19 Mayıs Kaymakamlığı, 19 Mayıs Belediyesi, Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) ve Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen festival üç gün sürdü. 15 Temmuz Millet Meydanı ve örnek tarlalarda gerçekleştirilen festivalde 19 Mayıs salebi ikramları gerçekleştirildi.

        Kaymakam İbrahim Civelek, "Salep 19 Mayıs ilçemizin en önemli marka ürünlerinden birisi. İlk tescilli üretim alanları da ilçemizde kuruldu. Biz salebin sadece içecek ve dondurma sektörünün dışında gıda ürünlerinde kullanılabilmesi amacıyla çalışma başlattık. Alanında uzman hocalarımızla görüşerek salebin ana yemeklerde, çorbalarda, tatlılarda kullanılabilmesi için menüler ve tarifler oluşturduk. İnşallah OMYEGDER aracılığıyla bu çalışmayı kitap haline de getireceğiz."dedi.

        Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise "İlçemizde tescillenmiş saleple ilgili üretim alanlarının artması ve daha fazla üreticimizin bu ürünü üretmesi ekonomik anlamda ilçemize de değer kazandırıyor. Nebiyan fasulyesi gibi salep de ilçemize marka olmuş ve salep denilince artık ülkemizin her yerinde 19 Mayıs ilçesi akla gelmektedir." diye konuştu.

        Üç gün süren etkinlikte yerel sanatçı ve gruplar sahne aldı.

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