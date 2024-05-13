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        Samsun'da yolcu otobüsünde 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda, yolcu otobüsünde 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:45 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:45
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        Samsun'da yolcu otobüsünde 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda, yolcu otobüsünde 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası yolcu otobüsü ile Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen otobüsü, Samsun-Ankara kara yolu Derecik Mahallesi'nde gerekli güvenlik tedbirlerini alarak durdurdu.

        Araçta arama yapan ekipler, valiz içinde 1 kilo 540 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Otobüste yolcu olarak seyahat eden şüpheli Y.S. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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