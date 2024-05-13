Samsun'da tramvaylar annelere emanet

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ AŞ bünyesinde görevli anne vatmanlar hem anneliği hem vatmanlığı başarıyla sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 56 tonluk, 40 metre uzunluğunda, 350 yolcu kapasiteli tramvayları kullanan anne vatmanlar "anne özverisiyle" her gün on binlerce yolcu taşıyor.

Yılda ortalama 22 milyon kişinin kullandığı Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hafif raylı sisteminde 35'i kadın 90 vatman görev yapıyor. 35 kadın vatmanın kimi anne kimi anne adayı. 43 istasyondan oluşan 36 kilometrelik güzergahta, anne vatmanlar günde 3 sefer yaparak yaklaşık 108 kilometre yol gidiyor. Anne vatmanlar hem annelik görevini hem de vatmanlık mesleğini layıkıyla yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, tüm annelerin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek şunları aktardı: Annelerin daha doğrusu kadınların elinin değdiği her iş daha da güzelleşiyor. Raylı sistemde onların emeği bizim için çok değerli. Bu vesileyle tekrardan başta belediyemizde çalışan ve şehrimizde yaşayan anneler olmak üzere tüm annelerin gününü kutluyorum." Dört yaşındaki ikizler Yiğit ve Yaman'ın annesi vatman Semanur Sayan, çalışan bir anne olmanın zorluklarının olduğunu ifade ederek, "İşinizi severek yapınca zorluklar da kolaylaşıyor." ifadelerini kullandı.