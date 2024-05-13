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        Havza'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

        Havza ilçesinde hacı adayları için uğurlama töreni düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 13.05.2024 - 16:43
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        Havza'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
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        Havza ilçesinde hacı adayları için uğurlama töreni düzenledi.

        Kevser Camisi önünde düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Kevser Cami İmam Hatibi İbrahim Kaya tarafından okunan dua sonrası 15 kişilik hacı kafilesi yakınları ve sevenleri tarafından kutsal topraklara yolcu edildi.

        Hacı adaylarının Merzifon Havaalanı'ndan uçakla hacca gidecekleri belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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