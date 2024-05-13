Türkiye'nin önemli ovalarından Bafra Ovası'nda çeltik ekimi başladı.

Çeltik ekiminin başlaması nedeniyle ovada, "Çeltik Ekim Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 1 milyon 121 bin dekar alanda toplamda 900 bin ton çeltik üretimi olduğuna işaret ederek, Türkiye'de Edirne'den sonra en çok çeltik üretimi yapan ilin Samsun olduğunu belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2023 rakamlarına göre, Samsun'da toplam 194 bin dekar alanda 157 bin ton çeltik üretimi olduğunu dile getiren Sağlam, "Bafra, Samsun'da tarımın lokomotifi durumunda." dedi.