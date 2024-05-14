Vezirköprü'de ormancılara üretim ve standardizasyon eğitimi verildi

Eğitime, Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcıları Ali Sürmen ile Tuncay Patan ve orman muhafaza memurları katıldı.

Yayla, ormanların milli servet olduğunu, kaliteyi artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

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