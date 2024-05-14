Vezirköprü Anadolu Lisesi TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Açılış sonrası okul yemekhanesinde görevli personel tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler, katılımcılara ikram edildi.

Kaymakam Kaya , projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı, çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Serginin açılışına Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlıyan, Şube Müdürü Burak Akça ile okul ve kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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