Terme'de "Matematik Ne İşe Yarar?" semineri düzenlendi

Köse, ayrıca Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda bölge birincisi olan lisenin öğrencisi Eren Savaş'a hediye verdi.

Lisenin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emin Kasap, matematiğin günlük hayatta ve mesleklerde nasıl kullanıldığına dair öğrencilere bilgi verdi.

Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Matematik Ne İşe Yarar?" konulu seminer düzenlendi.

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