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        Terme'de "Matematik Ne İşe Yarar?" semineri düzenlendi

        Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Matematik Ne İşe Yarar?" konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 09:31 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:31
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        Terme'de "Matematik Ne İşe Yarar?" semineri düzenlendi
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        Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Matematik Ne İşe Yarar?" konulu seminer düzenlendi.

        Lisenin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emin Kasap, matematiğin günlük hayatta ve mesleklerde nasıl kullanıldığına dair öğrencilere bilgi verdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, seminere katılım sağlayanlara teşekkür etti.

        Köse, ayrıca Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda bölge birincisi olan lisenin öğrencisi Eren Savaş'a hediye verdi.

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