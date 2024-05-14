Samsun'da okullarda yapılan diş taramasında öğrencilerin yüzde 42'sinde çürük çıktı

Samsun'da ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik diş sağlığı taramamasında, 877 öğrenciden 347'sinde diş çürüğüne rastlandı.

Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik, "Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Programı" uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda Canik ilçesinde kırsal bölgedeki ilk ve ortaöğretimdeki 1318 öğrenciden 877'sinin diş sağlığı taraması tamamlandı. Taramada, 347 öğrencide diş çürüğü tespit edildi.