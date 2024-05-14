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        Samsun'da 11 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 13:03 Güncelleme: 14.05.2024 - 13:03
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        Samsun'da 11 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Atakum Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve aynı suçtan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan M.K'yi, Atakum ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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