Samsun'da 11 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ekipler, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve aynı suçtan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan M.K'yi, Atakum ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.

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