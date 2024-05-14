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        "Yüzyıllık Destan: Ateş" 19 Mayıs'ta Samsun'da sahnelenecek

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık için Samsun'a ilk adımı attığı günden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar geçen sürecin anlatıldığı "Yüzyıllık Destan: Ateş" oyunu 19 Mayıs'ta Samsun'da sahnelenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:16 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:16
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        "Yüzyıllık Destan: Ateş" 19 Mayıs'ta Samsun'da sahnelenecek
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        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık için Samsun'a ilk adımı attığı günden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar geçen sürecin anlatıldığı "Yüzyıllık Destan: Ateş" oyunu 19 Mayıs'ta Samsun'da sahnelenecek.

        Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu oyun, Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de tiyatroseverlerle buluşacak.

        Oyunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Emre Başer canlandırıyor. Metin yazarlığını Haluk Özenç, yönetmenliğini Barış Erdenk'in yaptığı oyunun proje koordinatörlüğünü ise Gonca Eryiğit üstleniyor.

        "Yüzyıllık Destan: Ateş"in dekoru Emre Satı, kostümleri Özge Akarsu, ışık tasarımı Osman Uzgören ve Mustafa Bal, müziği Gürkan Çakıcı, koreografisi ise Sibel Erdenk'in imzasını taşıyor.

        19 Mayıs 1919'dan, Meclis'in açıldığı 23 Nisan 1920'ye kadar ülkede neler yaşandığını, Atatürk ve silah arkadaşlarının beraber çıktıkları Milli Mücadele yolculuğunu ve Anadolu'da yakılan bağımsızlık ateşini konu alan oyunda Cevat Duman, Muzaffer Saygı, Akın Berk Sağıroğlu, Barbaros Efe Türkay, Murat Kesim, Aykut Züngür, Berk Baykut, Kadircan Şeren, Onur Kayabaşı, Cem Bardakçı, Betül Tirben, Orida Yıldıran, Gül Öz, Kıvanç Bozkır ve Doruk Altunkaya rol alıyor.

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