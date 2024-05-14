Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde takip edilen motosikleti durdurdu.
Motosiklet ile 2 şüpheli üzerinde arama yapan ekipler, 5 bin 180 kapsül sentetik ecza hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.
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