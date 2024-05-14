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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:23 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:23
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde takip edilen motosikleti durdurdu.

        Motosiklet ile 2 şüpheli üzerinde arama yapan ekipler, 5 bin 180 kapsül sentetik ecza hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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