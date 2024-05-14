Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi kermes açtı

Engelliler Haftası kapsamında Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından kermes açıldı.

Kevser Camisi önünde açılan ve Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan engellilerin ürettikleri el işi ürünlerin satışa çıkarıldığı kermesi Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yusuf Duru, kermesin bir günlüğüne açıldığını belirterek, "Kermesimizde merkez sakinlerimizin rehabilitasyon süreçlerinde ürettikleri el işi ürünler sergilenmekte. Satılan ürünlerden elde edilecek gelir merkez sakinlerimizin yararına kullanılacak." dedi.