Samsun'da jandarmadan anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi

Samsun'da jandarma ekipleri "Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı" ile öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü bünyesindeki Jandarma Trafik Güvenliği Eğitim Timi, "Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı" ile anaokulu öğrencilerine yönelik trafik farkındalığının oluşturulması amacıyla teorik ve uygulamalı eğitimler verdi.

Jandarma ekiplerince kentteki özel bir okuldaki 148 öğrenciye uygulamalı eğitim ile yaya geçidi, trafik levha ve işaretleri ile genel trafik kuralları anlatıldı.