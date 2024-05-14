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        Bafra'da mahallelerde yol yapım çalışmaları sürüyor

        Bafra ilçesinde 21 merkez ve 118 kırsal mahallede yol çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 19:33 Güncelleme: 14.05.2024 - 19:36
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        Bafra'da mahallelerde yol yapım çalışmaları sürüyor
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        Bafra ilçesinde 21 merkez ve 118 kırsal mahallede yol çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, yürütülen çalışmalara belirlenen program dahilinde her geçen gün bir yenisini daha eklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

        Yeni dönemde yeni projeler, yeni hizmetlerle vatandaşların huzuru ve refahı için çalışmalarına durmadan devam edeceklerini anlatan Kılıç, çalışmalarına destek veren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

        Kılı, 139 mahalleye bir şekilde dokunarak en yakınından en uzağına kadar hizmet etme gayretini içinde bulunduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bafra Belediyesi olarak 440 kilometre, Büyükşehir Belediyesi de 450 kilometre yol yaptı. Bu hizmetleri belediyenin kaynaklarını en verimli kullanarak, tasarrufa büyük önem vererek sağladık. Belediye olarak, beton santralimizi, elek tesisimizi, taş ocağımızı, konkasörümüzü kurduk. 120 kilometreden fazla beton yol yaptık. Yeni dönemde hazır tesislerimiz ve tecrübemizle birlikte inşallah çok daha güzel hizmetler imza atacağız."

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