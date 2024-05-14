Bafra'da mahallelerde yol yapım çalışmaları sürüyor

Bafra ilçesinde 21 merkez ve 118 kırsal mahallede yol çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, yürütülen çalışmalara belirlenen program dahilinde her geçen gün bir yenisini daha eklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Yeni dönemde yeni projeler, yeni hizmetlerle vatandaşların huzuru ve refahı için çalışmalarına durmadan devam edeceklerini anlatan Kılıç, çalışmalarına destek veren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Kılı, 139 mahalleye bir şekilde dokunarak en yakınından en uzağına kadar hizmet etme gayretini içinde bulunduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: