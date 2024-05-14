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        BBP Genel Başkanı Destici, Samsun'da basın toplantısı düzenledi:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yeni bir anayasa yapılacaksa mutlaka ama mutlaka Meclis'ten 360 değil, 400 ile geçmiş olsa da milletin onayına gitmeli ve milletten geçer not almalıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 20:36 Güncelleme: 14.05.2024 - 20:36
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        BBP Genel Başkanı Destici, Samsun'da basın toplantısı düzenledi:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yeni bir anayasa yapılacaksa mutlaka ama mutlaka Meclis’ten 360 değil, 400 ile geçmiş olsa da milletin onayına gitmeli ve milletten geçer not almalıdır." dedi.

        Destici, Samsun'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf tedbirlerini desteklediklerini söyledi.

        Tasarruf tedbirlerinin eksiksiz şekilde uygulanacağına yürekten inandıklarını vurgulayan Destici, "Büyük Birlik Partisi olarak zaten başından itibaren ‘tasarruf’ diyen, aşırılığı, israfı reddeden bir siyasi hareketiz. Bunun için tasarruf tedbirlerini destekliyoruz ve uygulanmasının da takipçisi olacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum fakat eksik bulduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Mesela siyasi partilere yapılan hazine yardımı niye kaldırılmadı? Eğer gerçek bir tasarruf yapacaksak siyasi partilerin her yıl ve özellikle seçim yıllarında ölçüsüz şekilde harcadığı seçim yardımı kaldırılsın." ifadesini kullandı.

        Destici, Türkiye'nin gündeminde yeni anayasa meselesi bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti:

        "Kurulduğumuzdan beri Türkiye'nin mevcut darbe Anayasası'ndan kurtulması gerektiğini söyledim. Bazıları haklı olarak diyorlar ki, 'Bu Anayasa'da çok değişiklik oldu. Dolayısıyla bu Anayasa o Anayasa değil.' Evet, değişiklik oldu ama hala bu Anayasa o Anayasa. Neden? Anayasa'yı kim yaptı? Anayasa ne zaman yapıldı diye bakıyorsun, künyesinde ne çıkıyor? 1982 Anayasası. Peki kim yaptırmış? 1982 darbesini yaptıran cunta yaptırmış. Şöyle olsaydı belki ‘Darbe Anayasası’ demezdik. 1983'te seçimler yapılıp akabinde Anayasa yapılmış olsaydı belki o zaman derdik ki, ‘Bu Anayasayı siviller yaptı."

        Yeni anayasa için hiçbir siyasi partinin bahane üretmemesi gerektiğini dile getiren Destici, şunları kaydetti:

        "Neymiş, ‘önce mevcut Anayasa uygulansın da sonra yenisine bakarız' ya da 'Önce ekonomi düzeltilsin de sonra anayasaya bakarız'. Bunlar da doğru cümleler değil bize göre. Neden? O ayrı bu ayrı. Bazıları diyor ki, Meclis kendi arasında uzlaşsın, anlaşsın ve bu anayasayı yapsın. Yeni bir anayasa yapılacaksa mutlaka ama mutlaka Meclis'ten 360 değil, 400 ile geçmiş olsa da milletin onayına gitmeli ve milletten geçer not almalıdır. Milletin onaylamadığı bir anayasa bize göre yarı meşru olur, tam meşru olmaz. Eğer cidden bir demokratikleşmeden, sivilleşmeden, milli iradenin tam olarak Meclis'e ve yürütmeye yansımasından bahsedeceksek, o zaman esas değişiklik yapacağımız iki şey var. Birincisi Siyasi Partiler Yasası'nın demokratikleştirilmesi lazım. İkincisi Seçim Kanunu. Bu ikisini yapmadıktan sonra yeni, sivil, demokratik bir anayasadan bahsedilemez."

        Destici, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı da makamında ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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