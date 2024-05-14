Asarcık'ta Hıdırellez Şenliği düzenlendi
Samsun'un Asarcık ilçesinde Hıdırellez Şenliği gerçekleştirildi.
Samsun'un Asarcık ilçesinde Hıdırellez Şenliği gerçekleştirildi.
6 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak yağışlı hava nedeniyle ertelenen şenlik, Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneğince (ASYEG) Asarcık Belediyesi ve Asarcık Kaymakamlığı işbirliğinde Kılavuzlu Mahallesi Yağbela Tekkesi mevkisinde yapıldı.
Etkinlikte hıdırellez ateşi yakıldı, şifa niyetine damar otu kaynatıldı, yumurta boyama etkinliğinin yanı sıra Yatılı Bölge Ortaokulunca darbuka gösterisi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince halk oyunları gösterisi düzenlendi.
Asarcık Üreten Kadınlar Derneği, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Asarcık Halk Eğitimi Merkezi tarafından doğal ürünler ve elişi ürünlerin bulunduğu stant açıldı.
Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, burada yaptığı konuşmada, hıdırellezin Asarcık'ta eski zamanlardan beri vatandaşların köylerinde kutladığı ve kendine özgü adetleri olan bir gün olduğunu belirterek, "Asarcık'ımızda, ilkini bu yıl Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneğimizle iş birliği içerisinde düzenleyerek yöre halkını bir araya getirdik. Tüm davetlilerimize katılımları için teşekkür ediyorum. Sonraki yıllarda hıdırellez kutlamalarını daha geniş katılımla kutlamayı planlıyoruz." dedi.
Etkinlikte katılımcılara, odun ateşinde pişirilen ilçenin yöresel yemekleri keşkek, yahni ve 30 çeşit otun karışımıyla yapılan yer pancarı yemekleri ikram edildi.
Katılımcılar dilek dileyerek ateş üzerinden atladı, tekkede bulunan ağaca "çaput" denilen bezler bağladı.
Programa Kaymakam Hakan Köksal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, siyasi parti ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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