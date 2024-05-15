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        Salıpazarı'nda Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Engelliler Haftası dolayısıyla Salıpazarı Engelliler Derneği tarafından etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 10:16 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:16
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        Salıpazarı'nda Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
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        Engelliler Haftası dolayısıyla Salıpazarı Engelliler Derneği tarafından etkinlik düzenlendi.

        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, engellilerin en değerli bireyler olduğunu söyledi.

        Bu kişilerin evlerinden çıkarak güzel bir mekan oluşturduklarını belirten Karaca, "Bizler de bu kardeşlerimizin ihtiyaçlarına el uzatarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onların topluma kazandırılmasını sağlıyoruz ama en büyük emek, engelli kardeşlerimizin bizzat kendileridir. Kendilerine çok güveniyorlar. Onların toplumun çok değerli birer parçası olduklarını biliyoruz." dedi.

        Program sonunda programa katkı sağlayanlara plaket sunuldu, ihtiyaç sahibi engellilere de tekerlekli sandalye verildi.

        Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, İlçe Müftüsü Kenan Doğru, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Adem Osma, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aydoğdu, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, CHP İlçe Başkanı Şükrü Şimşek, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli, BBP İlçe Başkanı Mehmet Candan ile engelliler ve vatandaşlar katıldı.

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