Salıpazarı'nda Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

Engelliler Haftası dolayısıyla Salıpazarı Engelliler Derneği tarafından etkinlik düzenlendi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, engellilerin en değerli bireyler olduğunu söyledi.

Bu kişilerin evlerinden çıkarak güzel bir mekan oluşturduklarını belirten Karaca, "Bizler de bu kardeşlerimizin ihtiyaçlarına el uzatarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onların topluma kazandırılmasını sağlıyoruz ama en büyük emek, engelli kardeşlerimizin bizzat kendileridir. Kendilerine çok güveniyorlar. Onların toplumun çok değerli birer parçası olduklarını biliyoruz." dedi.