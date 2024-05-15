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        Samsun ve Çorum'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

        Samsun ve Çorum'da, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunum töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:42
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        Samsun ve Çorum'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
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        Samsun ve Çorum'da, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunum töreni düzenlendi.

        Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Gençlik Haftası kutlamaları dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, gençlerin yarınların teminatı olduğunu söyledi.

        Gayretli, kararlı, çalışkan, üretken ve vatanı için canını seve seve feda eden gençler olduğu sürece devletin ilelebet payidar kalacağını vurgulayan Dereci, tüm gençlerin Gençlik Haftası'nı kutladı.

        - Çorum

        Çorum'da kutlamalar, Gençlik Yürüyüşü ile başladı.

        Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Hürriyet Meydanı'nda toplanan öğrenciler, Gazi Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüşte Türk bayrağı ve Atatürk portresi taşıyan öğrencilere Çorum Belediyesi bando takımı eşlik etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, burada düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

        Törenin ardından öğrenciler, Atatürk Anıtı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

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