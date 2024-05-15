Havza'da Engelliler Haftası'nda özel öğrencilerden program

Konuşmanın ardından merkezde eğitim gören özel öğrenciler tarafından hazırlanan pandomim, müzik ve ışık gösterileri sergilendi.

Merkezin müdürü Erkan İyiliksever, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, "Asıl engel zihinlerde ve gönüllerde olmadıkça aşılmayacak hiçbir engel yoktur." dedi.

Daha sonra Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kaymakam Ayvat ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve davetliler katıldı.

Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören özel öğrenciler tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

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