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        Engelli çocuklar, hakim, savcı ve adliye personeli ile etkinlikte buluştu

        Samsun'da engelli çocuklar, düzenlenen etkinlikte hakim, savcı ve adliye personeli ile buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:08 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:08
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        Engelli çocuklar, hakim, savcı ve adliye personeli ile etkinlikte buluştu
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        Samsun'da engelli çocuklar, düzenlenen etkinlikte hakim, savcı ve adliye personeli ile buluştu.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca İsa Fidan Konferans Salonu'nda Engeliler Haftası kapsamında "Engelsiz Sevgiye Davet" programı organize edildi.

        Vali Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, özel çocukların şefkatin, sevginin, merhametin, azim ve mücadelenin ne olduğunu her zaman hatırlattığını söyledi.

        Özel çocuklar olmazsa dünyanın sevgisiz olacağını belirten Tavlı, "Merhameti, sevgiyi, sabrı bize öğretiyorlar. Ben Cenabı Allah'ıma hamdediyorum. Sevgili evlatlarımıza kıymet veren, onlara sahip çıkan sevgili anneleri, babaları var. Onlar hakkını helal etsinler. Çünkü onlar sadece evlatlarımıza şefkat kolu açmıyorlar. Aynı zamanda tüm topluma örnek bir şahsiyet olarak insanın, ailenin, fedakarca sevgili evlatları için neler yapabileceğinin müthiş örneklerini sergiliyorlar." dedi.

        Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç da geleneksel hale gelen programı 6 yıldır yaptıklarını anlattı.

        Çocukları adliyede misafir ettiklerini dile getiren Kılıç, "Onlar da hocalarımızın büyük emek sarf edip gerçekleştirdiği programlarda bizlere hünerlerini sergiliyorlar. Kaynaşma, tanışma ve onlara önemli mesaj verme imkanını elde ediyoruz. Cenabı Allah herkesi farklı farklı yaratıyor. Allah'ın kudreti sonsuz. Sizlere Allah'ın bir hediyesi, bir lütfu. Annelere, babalara şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, "Mehter takımı", "Bardak ritim", "Hayat sevince güzel", "Şemsiye dans", "Horon" ve "Sarı çizmeli Mehmet Ağa" adını verdikleri gösterilerini sundu, türküler söyledi.

        Programa Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Yiğit ile çocukların aileleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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