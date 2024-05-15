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        Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası

        Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:08 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:08
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        Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Harun A'yı silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Bilal O. (45) ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık Bilal O, duruşmadaki savunmasında, olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, Harun A'yı korkutmak amacıyla ateş ettiğini, yaşanan olaydan pişmanlık duyduğunu söyledi.

        Mahkeme heyeti sanığı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Alaçam ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde Bilal O, geçen yıl 28 Ağustos'ta bayram namazından sonra silahla ateş ederek husumetlisi Harun A'yı (28) ağır yaralamıştı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Bilal O, tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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