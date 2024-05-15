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        Bafra'da bir işyerine silahlı saldırı düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 16:18 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:19
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        Bafra'da bir işyerine silahlı saldırı düzenlendi
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        Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

        Alınan bilgiye göre, Kavak Pınar Mahallesi 19 Mayıs Geçit Sokak'ta, bir inşaat firmasına ait işyerine sabah saatlerinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.

        Kurşunlar iş yerinin camları ile park halindeki bir araca isabet etti.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Polis, iş yerine silahlı saldırı yapan kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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