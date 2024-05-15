Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan sanığa 9 yıl hapis cezası

Bafra'da Hacınabi Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir restoranda 31 Mayıs 2023'te Zafer Ö, husumetli olduğu Veli B'yi silahla yaralamıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Zafer Ö. tutuklanmıştı.

Zafer Ö, savunmasında, Veli B'yi öldürme kastı bulunmadığını belirterek, olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

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