Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan sanığa 9 yıl hapis cezası
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan sanık 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan sanık 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bafra Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Veli B'yi silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Zafer Ö. ile taraf avukatları katıldı.
Zafer Ö, savunmasında, Veli B'yi öldürme kastı bulunmadığını belirterek, olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Bafra'da Hacınabi Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir restoranda 31 Mayıs 2023'te Zafer Ö, husumetli olduğu Veli B'yi silahla yaralamıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Zafer Ö. tutuklanmıştı.
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