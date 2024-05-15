Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Danışmanı Gülle'den Havza Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret

        AK Parti Genel Başkan Danışmanı Akif Gülle, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 16:34 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Danışmanı Gülle'den Havza Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Danışmanı Akif Gülle, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

        İkiz'i seçilmesinden dolayı tebrik ederek başarılar dileyen Gülle, "Rabb'im utandırmasın, halkımıza hizmet için çıkmış olduğun bu yolda başarılar diliyorum. Tecrübesi ve çalışkanlığı ile sayın başkanım ilçesine önemli hizmetlerde bulunacaktır." dedi.

        İkiz de ziyaretinden ötürü Gülle'ye teşekkür ederek, "Her zaman desteğini yanımızda gördüğümüz Sayın Akif Gülle'ye ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte ilçemiz için çalışacağız." diye konuştu.

        İkiz'e Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy da ziyarette bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Başından vurularak öldürüldü! Babası da gözaltına alındı
        Başından vurularak öldürüldü! Babası da gözaltına alındı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi

        Benzer Haberler

        Cam bardağı kırıp, tartıştığı arkadaşının boğazını kesti
        Cam bardağı kırıp, tartıştığı arkadaşının boğazını kesti
        Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan sanığa 9 yıl hapis cezası
        Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan sanığa 9 yıl hapis cezası
        Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Bafra'da bir işyerine silahlı saldırı düzenlendi
        Bafra'da bir işyerine silahlı saldırı düzenlendi
        Salıpazarı'nda "gal arısına" karşı mücadele başlatıldı
        Salıpazarı'nda "gal arısına" karşı mücadele başlatıldı
        Salıpazarı'nda lise öğrencilerine seminer verildi
        Salıpazarı'nda lise öğrencilerine seminer verildi