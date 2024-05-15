Bafra'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Şenocak, "Bizlerin gayesi ahlaklı, çevik sporcu yetiştirmek. Gençliğin fizik, ruh ve fikir sağlamlığı, milletin geleceğini tayin eder. Bugün itibarıyla Gençlik Haftası etkinliklerimiz başladı. Tüm sporcularımızın haftasını kutlar, başarı sağlayan tüm sporcularımızı tebrik ederim." dedi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak tarafından çelenk sunuldu.

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