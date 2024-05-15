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        Bafra'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

        Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çelenk sunumuyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 17:02 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:02
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        Bafra'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çelenk sunumuyla başladı.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak tarafından çelenk sunuldu.

        Şenocak, "Bizlerin gayesi ahlaklı, çevik sporcu yetiştirmek. Gençliğin fizik, ruh ve fikir sağlamlığı, milletin geleceğini tayin eder. Bugün itibarıyla Gençlik Haftası etkinliklerimiz başladı. Tüm sporcularımızın haftasını kutlar, başarı sağlayan tüm sporcularımızı tebrik ederim." dedi.

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