Gençlik Haftası'nda şehitlik ve şehit aileleri ziyaret edildi

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençleri milli ve manevi değerler konusunda bilinçlendirmek için dikkatlerini çekecek etkinliklerle dolu, bir hafta sürecek programlar ayarladıklarını söyledi.

Ardından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin ve üyeleri ziyaret edildi.

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