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        Samsun'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 23:45 Güncelleme: 15.05.2024 - 23:45
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        Samsun'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan sürücüsü belirlenemeyen 55 LC 900 plakalı otomobil, Sarıcalı Mahallesi Prof. Dr. Seyfullah Edis Sokak'tan DSİ Kavşağı'na girerek ters yönde seyir halindeki F.Y'nin (25) idaresindeki motosiklete çarpıp kaçtı.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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