Havza'da "Eco-Detectives" projesi çalışmaları devam ediyor

Havza'da eTwinning projeleri kapsamında hazırlanarak hayata geçirilen ve ilçede iki okulun ortak olduğu "Eco-Detectives" projesi kapsamında öğrenciler Havza Orman İşletme Şefliğini ziyaret ettiler.

Türkiye, İtalya, Gürcistan ve Romanya'dan 19 okulun ortaklaşa yürüttüğü ve öğrencilere doğa, orman, çevre sevgisi ve geri dönüşüm bilinci aşılamak adına yürütülen "Eco-Detectives" projesi kapsamında iki okulun proje ekipleri Havza Orman İşletme Şefliğini ziyaret ederek Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu ile görüştü.

Mutlu, proje ekibine Orman İşletme şefliklerinin görevleri, fidan, ağaç türleri, ormanların muhafazası ve ormanların dünya için önemi hakkında bilgiler verdi. Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu doğanın ve ormanın korunmasının gelecek için önemli olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın bu yaşlarda bilinçlenmesi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Ormanlar sadece ağaçlardan ibaret alanlar olmadığı gibi yaşamımız için ayrıca bir öneme sahiptir. Doğaya ve ormanlara hep birlikte sahip çıkmalıyız." dedi.