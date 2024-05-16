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        Terme'de minikler fide dikti

        Terme ilçesinde minik öğrenciler düzenlenen etkinlikte fide dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 09:49 Güncelleme: 16.05.2024 - 09:49
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        Terme'de minikler fide dikti
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        Terme ilçesinde minik öğrenciler düzenlenen etkinlikte fide dikti.

        Terme Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zübeyde Hanım Anaokulu bahçesinde minik öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen fide dikim etkinliğinde öğrenciler, domates, biber ve patlıcan gibi sebze fidelerini toprakla buluşturdu.

        Fidelerin dikim işlemi öncesi hazırlanan bahçe parsellerine fideleri diken öğrenciler, daha sonra fideleri suladı.

        Etkinliğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de katıldı. Demir ve Köse, öğrencilere doğa sevgisinin ve tarımsal faaliyetlerin önemini vurguladılar.

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