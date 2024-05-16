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        Samsun'daki narkotik denetimlerinde 11 şüpheli yakalandı

        Samsun'da, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) verileri kullanılarak gerçekleştirilen denetimlerde 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:52 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:52
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        Samsun'daki narkotik denetimlerinde 11 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) verileri kullanılarak gerçekleştirilen denetimlerde 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, NARVAS verileri doğrultusunda, İlkadım ilçesi Çiftlik, Hastanebaşı ve Derecik mahalleleri ile Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik şok denetim gerçekleştirildi.

        Adreslerde ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda ⁠5 bin 80 sentetik ecza hapı, ⁠151 gram uyuşturucu ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlünün de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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