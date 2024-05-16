Samsun'daki narkotik denetimlerinde 11 şüpheli yakalandı

Samsun'da, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) verileri kullanılarak gerçekleştirilen denetimlerde 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, NARVAS verileri doğrultusunda, İlkadım ilçesi Çiftlik, Hastanebaşı ve Derecik mahalleleri ile Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik şok denetim gerçekleştirildi.

Adreslerde ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda ⁠5 bin 80 sentetik ecza hapı, ⁠151 gram uyuşturucu ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.