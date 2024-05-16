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        Termeli özel eğitim öğrencilerinden atletizm başarısı

        Konya'da 47 ilin katılımı ile yapılan Özel Sporcular Atletizm Gençler ve Yıldızlar Türkiye Birinciliği'ne katılan Terme Ortaokulu Özel Eğitim öğrencileri, kız gülle atmada Türkiye 2'ciliği ile 3'cülüğü yıldız erkekler gülle atmada ise Türkiye 3'lüğü elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:58 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:58
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        Termeli özel eğitim öğrencilerinden atletizm başarısı
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        Konya'da 47 ilin katılımı ile yapılan Özel Sporcular Atletizm Gençler ve Yıldızlar Türkiye Birinciliği'ne katılan Terme Ortaokulu Özel Eğitim öğrencileri, kız gülle atmada Türkiye 2’ciliği ile 3’cülüğü yıldız erkekler gülle atmada ise Türkiye 3’lüğü elde etti.

        Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Konya'da 47 ilin katılımı ile yapılan Özel Sporcular Atletizm Gençler ve Yıldızlar Türkiye Birinciliği katılan Terme Ortaokulu özel eğitim öğrencileri çeşitli Türkiye dereceleri elde etti.

        Özel sporcular, Türkiye Atletizm Şampiyonası yıldız kız gülle atma dalında Türkiye 2’cisi Sinem Gülten, Türkiye 3’cüsü Şule Yazıcı oldu. Yıldız erkekler gülle atma dalında ise Selver Demir Türkiye 2’nciliği başarısı elde etti.

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