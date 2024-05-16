Samsun'da Alaaddin Camisi'ndeki düzenlemeler engelli bireylerin ibadetlerini kolaylaştırıyor

VEYSEL ALTUN - Samsun'un Atakum ilçesindeki Alaaddin Camisi'nde bedensel engellilerin refakatçisi olmadan rahatlıkla gelip ibadetlerini yapabilmeleri için engelli rampası ve bazı düzenlemeler yapıldı.

Engelli bireylerin istekleri üzerine harekete geçen Atakum Müftülüğü, yaptığı çalışmayla cami içinde engelliler için özel alan oluşturdu.

Caminin girişi ile abdesthanesine engelliler için rampalar ve tuvaletler yapıldı.

Kendileri için ayrılan alana tekerlekli sandalyeyle ulaşan engelliler, minber ve mihrabı görebilecek şekilde ibadet ediyor.

Atakum Müftüsü Hüseyin Köksal, AA muhabirine, camilerden herkesin istifade etmesi gerektiğini söyledi. Camilerin herkes için ulaşılabilir olmasının önemine dikkati çeken Köksal, "Camiye ne kadar kendi imkanıyla girebilen engelli kardeşimiz varsa bu kadar sevap bizim de olacak, bunun bilincindeyiz. Camiye kendi imkanlarıyla gelip girebilen bütün engelli kardeşlerimizin bize yaptığı duaların da bilincindeyiz. Onun için camilerimiz herkesin istifadesine sunulmalı, herkesin yararlanmasına sunulmalı." dedi. - "Hepimiz engelli adayıyız"

İlçedeki farklı camileri de bu şekilde dizayn edebilmek için çalışmalarının sürdüğünü belirten Köksal, "Hepimiz engelli adayıyız, kimin ne zaman başına ne geleceğini bilmiyoruz. Biz bütün camilerimizin bu hale gelmesini istiyoruz. Sonuçta erişimdeki engelin kaldırılması demek, zihinlerdeki, kafalardaki engelin kaldırılması demektir." ifadelerini kullandı. Samsun'da yaşayan SMA (bir tür genetik kas hastalığı) hastası Emre Vural ise kamu kurumlarında veya sosyal alanlarda engelliler için ulaşım rampaları bulunduğunu fakat camilerin çoğunda bu olmadığını dile getirdi.

Engelliler olarak caminin kapısına kadar gidebildiklerini ancak içeri giremediklerini anlatan Vural, "Birçok kez üzerime kar yağarken, yağmur yağarken caminin bahçesinde namaz kıldığım günlerim de oldu. Alaaddin Camisi'ne şu an herhangi bir engelli arkadaşımız refakatçiye ihtiyaç duymadan rahatlıkla gelebilir, caminin içine girebilir ve içeride ibadetini özgür bir şekilde yapabilir. Bu şekilde engelleri ortadan kaldırabiliriz." dedi. Vakit namazlarını artık Alaaddin Camisi'nde kıldığını belirten Vural, "Bu da bizim için çok huzur verici ve özgürleştirici bir şeydi." ifadelerini kullandı.

Emre'nin annesi Nihal Vural, oğlunun camiye babasıyla geldiğini fakat babasının vefatından sonra gelemediğini söyledi. Camide gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra rahatlıkla gelebildiklerini anlatan Nihal Vural, şunları kaydetti: "Emre camilere gitmeyi, ibadet yapmayı seviyor. Babasının vefatından sonra camiye gidemeyecek, daha getiremeyeceğim diye üzülüyordum ama sonra baktım ki ben onun annesiyim, onun eli ayağı olmalıyım. Babanın bıraktığı yerden ben alıp gitmeliyim diye camiye geldik. Caminin rahatlığı çok güzel bizim için ve cumaya geliyoruz, vakit namazlarına geliyoruz hatta bayram namazlarına da getiriyorum oğlumu. Allah razı olsun herkesten, vesile olanlardan."

Bir özel eğitim uygulama merkezinde psikolojik danışman olarak görev yapan Hasan Tahsin Yazıcı da çocuk felci nedeniyle 2 yaşından bu yana ortopedik engelli olduğunu söyledi. Engellilerin normal bireyler gibi her yere ulaşabilmesinin kanuni bir hak olduğunu vurgulayan Yazıcı, "İbadetlerin camilerde yapılabilmesi çok önemli ama buralara erişilebilir bir şekilde gelinebilmesinin tüm engellilerin hakkı olduğunu düşünüyorum. Sadece cami içine değil, abdesthane ve tuvalete de engellilerin erişebilmesi çok önemli." diye konuştu.