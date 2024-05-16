Samsun'da zihinsel engelli kişi odasında ölü bulundu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde zihinsel engelli kişi odasında ölü bulundu.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde zihinsel engelli kişi odasında ölü bulundu.
Çay Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta yakınlarıyla yaşayan zihinsel engelli Zaim Şahintürk'ün (61) odasına giren kişiler, Şahintürk'ü yerde kafasından darbe almış şekilde kanlar içinde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk incelemeye göre Şahintürk'ün düşerek kafasını vurduğu ve kan kaybı sonucunda hayatını kaybettiği değerlendirilirken cenaze otopsi işlemleri için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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