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        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı için aranan kişi uyuşturucuyla yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, uyuşturucuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:55 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:55
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        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı için aranan kişi uyuşturucuyla yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, uyuşturucuyla yakalandı.

        Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çiftlik Mahallesi'nde M.B'nin saklandığı evde yaptığı aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile 5 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Emniyete götürülen M.B'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak ile hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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