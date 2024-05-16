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        Havza'da el sanatları sergisi açıldı

        Havza'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:14 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:17
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        Havza'da el sanatları sergisi açıldı
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        Havza'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı.

        Havza Belediye Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Havza Gençlik Merkezi'nde açılan kurslarda yapılan el sanatları yer aldı.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, açılışta yaptığı konuşmada, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gençlerimize yönelik faaliyet gösteren Gençlik Merkezimizin çalışmalarını yakinen takip etmekteyiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin iyi birer birey olarak yetişmeleri için çalışmaktayız. Bu vesile ile tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nı kutlarım." dedi.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, "Tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nı kutlarım. İnşallah önce 19 Mayıs 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı daha sonra ise 25 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Termal Festivalimizi hep birlikte büyük bir gurur ile kutlayacağız." diye konuştu.

        Bir süre sergiyi gezen Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz sergi hakkına Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ve usta öğreticilerden kurslar ve ürünler hakkında bilgiler aldılar.

        Uzun serginin iki gün ziyarete açık kalacağını belirtti.

        Sergide ayrıca mini piyano dinletisi gerçekleştirildi.

        Sergi açılışına, Kaymakam Ayvat ve Başkan İkiz'in yanı sıra Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve davetliler katıldı.

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