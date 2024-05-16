Samsun'da bir evin bahçesine giren yaralı çakal tedavi edilecek
Samsun'un Yakakent ilçesinde yaralı halde bulunan çakal, tedavi edilecek.
Samsun'un Yakakent ilçesinde yaralı halde bulunan çakal, tedavi edilecek.
Yakakent Liman Mahallesi'nde yaralı bir çakal, Metin Pak'a ait evin bahçesine girdi.
Ev sahibi, bahçesindeki çakalı görünce Yakakent Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi.
Haberdar edilen Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi personelince yakalanan çakal, tedavisinin ardından doğal yaşama bırakılacak.
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