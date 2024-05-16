Samsunspor, Alanyaspor karşısında en iyi performansını sergilemek istiyor

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Corendon Alanyaspor karşılaşmasında en iyi performanslarını sergileyeceklerini söyledi.

Gisdol, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Corendon Alanyaspor maçı öncesi değerlendirmede bulundu.

Kendi sahalarında ligin son maçına çıkacaklarını belirten Gisdol, "Taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Onların önünde oynayacağımız için çok mutluyuz çünkü bize her zaman destek oldular. Zor bir rakibe karşı oynayacağız ve en iyi performansımızı göstermemiz lazım. Son oynadığımız Konyaspor maçında Bennasser kart cezalısı ve Alim Öztürk sakattı. Bennasser bu maçta forma giyebilecek ancak Alim'in durumu halen belirsizliğini koruyor. Maçtan bir gün önce oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz." dedi.