Havza Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde Engelliler Haftası kutlaması

Programa Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yusuf Duru ile davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Engelliler Haftası ile merkezdeki mayıs ayı doğumluları için doğum günü pastasını kesti.

Engelliler Haftası dolayısıyla Havza Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde program düzenlendi.

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