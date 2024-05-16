Havza Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde Engelliler Haftası kutlaması
Engelliler Haftası dolayısıyla Havza Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde program düzenlendi.
Engelliler Haftası dolayısıyla Havza Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde program düzenlendi.
Merkezin salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Konuşmaların ardından Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Engelliler Haftası ile merkezdeki mayıs ayı doğumluları için doğum günü pastasını kesti.
Programa Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yusuf Duru ile davetliler katıldı.
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