Terme'de kaçakçılık operasyonu düzenlendi
Samsun'un Terme ilçesinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi.
Samsun'un Terme ilçesinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, iki iş yeri ve depolarında arama yapıldı.
Aramada 52 bin 520 doldurulmuş, 24 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 53 bin 500 kilogram kaçak tütün, 4 otomatik sigara sarma makinesi, manuel sigara sarma makinesi, 3 kompresör, 3 bin çok amaçlı boş kutu ile ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
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