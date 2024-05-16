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        Terme'de kaçakçılık operasyonu düzenlendi

        Samsun'un Terme ilçesinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 17:05 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:06
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        Terme'de kaçakçılık operasyonu düzenlendi
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        Samsun'un Terme ilçesinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi.

        Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, iki iş yeri ve depolarında arama yapıldı.

        Aramada 52 bin 520 doldurulmuş, 24 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 53 bin 500 kilogram kaçak tütün, 4 otomatik sigara sarma makinesi, manuel sigara sarma makinesi, 3 kompresör, 3 bin çok amaçlı boş kutu ile ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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