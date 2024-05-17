Samsun'da iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı serbest bırakıldı

İlçede 15 Mayıs'ta bir inşaat firmasına ait iş yerine silahla ateş edilmiş, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili Ö.D. gözaltına alınmıştı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, salıverildi.

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