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        Samsun'da iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı serbest bırakıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 09:03 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:03
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        Samsun'da iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı serbest bırakıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, salıverildi.

        Kavakpınar Mahallesi'nde iş yerine silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Ö.D'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İlçede 15 Mayıs'ta bir inşaat firmasına ait iş yerine silahla ateş edilmiş, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili Ö.D. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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