Havza'da Festival Kutlama Komitesi son toplantısını yaptı

Havza ilçesinde gerçekleştirilecek 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali için oluşturulan Festival Kutlama Komitesi, festival öncesi son toplantısını gerçekleştirdi.

Havza Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda komite üyeleri, Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz'in başkanlığında bir araya geldi.

Ayvat, festival takvimin son şeklini aldığını belirterek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutladıktan sonra festivalimiz 20 Mayıs'ta başlayacak ve 26 Mayıs'ta sona erecek." dedi.

İkiz ise festivalin en güzel şekilde idrak edilmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını dile getirerek, "Yıllardır ilçemizin mahalli bayramı olan ve bu yıl 29'uncusunu düzenleyeceğimiz 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali'miz için görevlendirmeler ve hazırlıklarımızı yaptık. Festival yürüyüşümüz ile başlayacak festivalimiz, yayla şenlikleri ile sona erecek." diye konuştu.

Festival, 20 Mayıs Pazartesi günü festival yürüyüşü ve mehter takımı gösterisi, bisiklet gösterisi, voleybol halk turnuvası ile başlayacak, 21 Mayıs Salı günü Karadeniz Kırkpınarı Yağlı Pehlivan Güreşleri yapılacak.