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        19 Mayıs ilçesinde futbol ve voleybol turnuvaları düzenlendi

        19 Mayıs Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile Samsun Üniversitesi öğrencileri arasında Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında futbol ve voleybol turnuvaları gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 09:23 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:23
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        19 Mayıs ilçesinde futbol ve voleybol turnuvaları düzenlendi
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        19 Mayıs Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile Samsun Üniversitesi öğrencileri arasında Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında futbol ve voleybol turnuvaları gerçekleştirilecek.

        19 Mayıs Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Eroğlu, turnuvanın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 15-25 Mayıs tarihlerinde yapılacağını söyledi.

        Cumhuriyet'in ve geleceklerinin teminatı gençlerin tarih bilinci, milli ruh ve şuur kazanmalarını, toplumda bütünleşmelerinin amaçlandığını belirten Eroğlu, "Çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla bu tarz etkinlikler düzenliyoruz. Samsun Üniversitemize de teşekkür ediyorum, bu etkinlikte bizlere destek oldukları için." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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