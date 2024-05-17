Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 105 engelli genç askerlik hayalini gerçekleştirdi

        Samsun'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 105 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:14 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 105 engelli genç askerlik hayalini gerçekleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 105 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti.

        Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca 19 Mayıs Kışlası'nda askerlik yapamayan engelli gençler için "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında tören düzenlendi.

        Asker tıraşı olan ve üniforma giyen 105 engelli genç, bir süre askerlik eğitimi alıp askeri araçları inceledi.

        Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli gençler, askerlik yemini etti.

        Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, törende yaptığı konuşmada, askerliğin Türk milletinin özünde ve ruhunda olduğunu söyledi.

        Güçlü bir toplumun her vatandaşa ilgi göstererek gerçekleşeceğini belirten Ala, "Bu kapsamda TSK, daima milletinin yanında ve onlarla iç içe olmuş, güvenliğin yanında diğer konularda da milletinin emrinde olmayı kendine ilke edinmiştir. Özel ve kahraman evlatlarımızın kışla ortamını yaşamasına ve askerlik görevini yerine getirmesine imkan sağlanmıştır. Biz de onların heyecan ve duygusunu yürekten paylaşıyoruz." dedi.

        Engelli gençlere seslenen Ala, "Kısa sürede aldığınız bu eğitimle, 'Her Türk asker doğar' özdeyişini ispatlarcasına askerliğe intibak ettiniz. Yemininiz kutlu ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

        Temsili askerlik yapan gençler adına Kemal Demir konuşma yaptı.

        Geçit töreni ve terhis belgelerinin verilmesinin ardından temsili askerlik görevini yerine getiren engelli gençler, mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

        Çocuğu askerlik yapan ailelerden Adil Topaloğlu, oğlunun milli gülleci olduğunu, birçok madalyası bulunduğunu dile getirerek, "Askerlik yapmak, bu askeri elbiseyi giymek istiyordu. Bu imkanı bize sundular, çok çok teşekkür ediyoruz. Çok duygulandık." diye konuştu.

        Adil Topaloğlu'nun oğlu Ali Topaloğlu, asker olduğu için çok mutlu olduğunu kaydetti.

        Abdullah Eğri ise 24 yaşındaki bedensel engelli oğlu Uğur'un askerlik törenine ailece geldiklerini, çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Gururluyuz, onurluyuz. Biraz gözyaşı döktük mutluluktan. Programı düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

        Törene Vali Orhan Tavlı, Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, askeri personel ile engelli gençlerin aileleri katıldı.​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        17 yaşındaki Aleyna'nın soru dolu ölümü!
        17 yaşındaki Aleyna'nın soru dolu ölümü!
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Tokat atan arkadaşını öldürmüştü! Cinayete indirim!
        Tokat atan arkadaşını öldürmüştü! Cinayete indirim!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! 2 katlı ev kül oldu!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! 2 katlı ev kül oldu!
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Evlendiler
        Evlendiler

        Benzer Haberler

        Havza Atatürk Evi'nde ziyaretçi yoğunluğu
        Havza Atatürk Evi'nde ziyaretçi yoğunluğu
        Engelliler Haftası'nda 1 günlüğüne asker oldular
        Engelliler Haftası'nda 1 günlüğüne asker oldular
        19 Mayıs ilçesinde futbol ve voleybol turnuvaları düzenlendi
        19 Mayıs ilçesinde futbol ve voleybol turnuvaları düzenlendi
        Havza'da Festival Kutlama Komitesi son toplantısını yaptı
        Havza'da Festival Kutlama Komitesi son toplantısını yaptı
        Samsun'da iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı serbest...
        Samsun'da iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı serbest...
        Samsun'da Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarının yeniden tasarlanan kıyaf...
        Samsun'da Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarının yeniden tasarlanan kıyaf...