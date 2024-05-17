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        Samsunspor, yarın Alanyaspor'u konuk edecek

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:39 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:39
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        Samsunspor, yarın Alanyaspor'u konuk edecek
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mert Güzenge yönetecek.

        Ligde 36 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, 42 puanla 12. sırada bulunuyor.

        Sakatlığı bulunan Lubomir Satka, Corendon Alanyaspor maç kadrosunda yer almazken, hafif sakatlığı bulunan Alim Öztürk'ün ise durumu maç saatinde belli olacak.

        Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 3-1 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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