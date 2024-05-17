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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:00
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

        Atakum ilçesi Yenimahalle'de belirlenen adreslere operasyon düzenlenen ekipler, yaptıkları aramada 156 gram uyuşturucu, 41 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 900 lira ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.C.D. (30), T.Ö.S. (28), E.F.Ö. (22), E.Y. (39) ile E.F.A. (30) jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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