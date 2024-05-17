Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Atakum ilçesi Yenimahalle'de belirlenen adreslere operasyon düzenlenen ekipler, yaptıkları aramada 156 gram uyuşturucu, 41 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 900 lira ele geçirdi.

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