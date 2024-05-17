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        Bafra Ovası'nda çeltik ekimi ZİHA'lara emanet

        İLYAS GÜN - Edirne'nin İspala ilçesinden sonra Türkiye'de en çok çeltik üretiminin yapıldığı Samsun'un Bafra ilçesinde zaman ve maliyetten tasarruf sağlayan Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) ile ekim yaygınlaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:00
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        Bafra Ovası'nda çeltik ekimi ZİHA'lara emanet
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        İLYAS GÜN - Edirne'nin İspala ilçesinden sonra Türkiye'de en çok çeltik üretiminin yapıldığı Samsun'un Bafra ilçesinde zaman ve maliyetten tasarruf sağlayan Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) ile ekim yaygınlaşıyor.

        ZİHA ile çeltik ekimi yapan bir firmanın yetkilisi Enes Keskin, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 130 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını söyledi.

        ZİHA ile çeltik ekiminin maliyetleri düşürdüğüne dikkati çeken Keskin, 130 bin dekar alanın 70 bin dekarında ZİHA ile ekim yapmak üzere üreticilerle anlaşma yaptıklarını belirtti.

        Bu yıl ilk kez Bafra Ovası'nda ZİHA ile çeltik ekimi yaptıklarını dile getiren Keskin, "Günde ortalama 150 dönüm ZİHA ile ekim yapabiliyoruz. 150 dönümü 5-6 saatte ekebiliyoruz. Bizim için rüzgar çok önemli. Hava rüzgarsız olduğu sürece ekim yapabiliyoruz." dedi.

        ZİHA ile ekimin üreticilerden yoğun talep gördüğünü vurgulayan Keskin, şunları kaydetti:

        "150'ye yakın dronumuz var ama talebe yetişme şansımız yok. ZİHA'yı satın alıp ekim yapmak isteyen üreticilere de destek veriyoruz. ZİHA ile maliyetler düştüğü için üreticiler dronla ekim yapmayı tercih ediyor. Traktörle yapılan ekimde tohum eziliyor ancak ezilmemesi için dron tercih ediliyor. Rüzgar olmadığı sürece gece veya gündüz ekim yapabiliyoruz."

        - 100 dönüm arazi 2 dronla 3 saatte ekilebiliyor

        Bafra'da bin dönüm arazide çeltik ekimi yapan Adem Şahin ise 100 dönüm araziyi en az 6 kişi ile bir günde akşama kadar ekebildiklerini anlattı.

        Aynı araziyi iki ZİHA ile 3 saat gibi sürede ekebildiklerine dikkati çeken Şahin, "İlk kez bu yıl başladık dronla ekime. Daha önce traktörle ekiyorduk. 2 yıldır palete dönmüştük. Geçen yıl dron alan arkadaşları gördük. Hem maliyeti düşürüyor hem de zamandan tasarruf sağlıyor. Gece de çalışma yapabiliyoruz." diye konuştu.

        Fener Mahallesi'nde çeltik üreticiliği yapan Adnan Şahin de 800 dönüm arazide üretim gerçekleştirdiğini dile getirerek, traktörle ekimde tohum kaybının fazla olduğunu söyledi.

        İlaçlamada da ZİHA kullandıklarını belirten Şahin, "İlaç ve tohumu daha tasarruflu kullanıyoruz. Araştırdık, dron ile ekimin kolay olduğunu öğrendik ve ZİHA ile ekimi yapmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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