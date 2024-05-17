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        Samsun'da Gezici Kütüphane "19 Mayıs" kapsamında öğrencilerle buluşuyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulan Gezici Kütüphane, Samsun'da öğrencilerle buluşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:23 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:23
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        Samsun'da Gezici Kütüphane "19 Mayıs" kapsamında öğrencilerle buluşuyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulan Gezici Kütüphane, Samsun'da öğrencilerle buluşuyor.

        Otobüsten kütüphaneye dönüştürülen Gezici Kütüphane, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açıldı.

        Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mikdat Malat, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hediye edilen Gezici Kütüphane'nin hizmete başladığını söyledi.

        Kütüphaneyi öğrencilerle buluşturduklarını anlatan Malat, "19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gezici kütüphanemiz 3 gün boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Sonrasında da köy okullarında bize gelemeyen çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza kütüphanecilik hizmetini taşıyacağız. Gezici kütüphanemizde 2 bin 500 kitap var. Bu sayıyı 3 bin 500 çıkarmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız için bilgisayar, satranç ve çeşitli aktivite yapabilecekleri bölümlerin olduğu bir kütüphane." dedi.

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