Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 2 kadın Samsun'da suçüstü yakalandı

Şüphelileri takip eden ekipler, ikametleri gözetleyerek hırsızlık yapmaya çalışan iki kadını suçüstü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas ve Yozgat'ta farklı tarihlerde yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyası ile para çaldıkları tespit edilen Z.K. (42) ve F.G. (33) isimli kadınların Samsun'a geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sivas ve Yozgat'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 2 kadın, Samsun'da gözaltına alındı.

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